АвтоМир / Дороги

Участок дороги в псковской деревне Хотицы закрыли с сегодняшнего дня на год

Участок дороги Хотицы – Писковичи – Муровицы – от поворота к монументу Ледового побоища до поворота на улицу Невскую в деревне Хотицы закрывается с сегодняшнего дня на один год, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Ограничения связаны со строительством путепровода в рамках возведения второго пускового комплекса Северного обхода города Пскова.

Объезд будет осуществляться по маршруту: от улицы Чудской – улица Радонежская – деревня Солоново – деревня Струково – деревня Писковичи – дереревня Хотицы (до поворота на улицы Невскую) – обратно через деревню Писковичи.

Автобус по маршруту №118 «Муровицы – улица Рокоссовского» начнет курсировать по измененному расписанию.

Посадка на автобус по маршруту № 118 «улица Рокоссовского – Муровицы» для жителей деревни Хотицы будет осуществляться на остановке «Писковичи» в прямом и обратном направлении. Транспортная доступность жителям деревни Хотицы будет обеспечена отдельным дополнительным автобусом малого класса «Хотицы – Писковичи» с бесплатной пересадкой в основной автобус по маршруту №118. Аналогичный подвоз до автобуса по маршруту №308 «площадь Ленина – Загорицкая Горка» организован не будет.

Для оперативного решения вопросов, возникающих в результате перекрытия участка автомобильной дороги Хотицы - Писковичи - Муровицы, псковичам предлагаются номера телефонов по приему обращений граждан: по вопросам объезда: 8(8112)29-88-08. По вопросам организации перевозок по маршруту №118: 8(8112)558137; 8(8112)690653.