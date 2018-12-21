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УФАС обязало власти Пскова до 15 марта расторгнуть допсоглашение с «Псковпассажиравтотрансом» о привлечении «Стартранса» к перевозкам

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области рассмотрело действия ГППО «Псковпассажиравтотранс», Госкомитета Псковской области по транспорту и администрации Пскова по вопросам организации конкурсных процедур для отбора перевозчиков для перевозки пассажиров на городских маршрутах в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе проверки в действиях администрации Пскова установлены нарушения антимонопольного законодательства, выразившиеся в том, что 19 сентября 2018 года было заключено Дополнительное соглашение №3 к Договору об организации транспортного обслуживания населения от 26 ноября 2013 года №80-пч в части существенных изменений данного договора.

В частности, данными изменениями предусмотрена возможность перевозчиком привлекать для исполнения Договора третьих лиц — соисполнителей, а также использовать автобусы вместимостью менее 20 человек. В связи с этим Псковское УФАС выдало администрации Пскова предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения законодательства. Так, администрации Пскова указано на необходимость совершения действий, направленных на расторжение данного Дополнительного соглашения с ГППО «Псковпассажиравтотранс» в срок до 15 марта.

Если данное предупреждение не будет выполнено в установленный срок, Псковским УФАС России будет принято решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Кроме того, Псковским УФАС 19 декабря 2018 года и.о. гендиректора «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ в виде штрафа в связи с нарушением ч. 5 ст. 24 федерального закона №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выразившемся в заключении 32 контрактов с единственным поставщиком — ООО «Стартранс».