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Количество ДТП на ж/д переездах в первом квартале 2019 года сократилось в два раза

Количество ДТП на железнодорожных переездах Октябрьской железной дороги в первом квартале 2019 года сократилось в два раза. ДТП, зафиксированные с начала 2019 года, произошли на переездах, расположенных в Псковской, Ленинградской, Мурманской и Тверской областях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

На территории Октябрьской железной дороги в январе – марте 2019 года произошло 4 ДТП, в результате которых пострадало три человека, один из них погиб. За аналогичный период 2018 года в границах магистрали было зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий. Все ДТП – результат нарушения правил пересечения железнодорожных переездов водителями автотранспортных средств.

Октябрьская железная дорога напоминает - транспортная инфраструктура – зона повышенной опасности, только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения гарантирует вам сохранение жизни и здоровья.