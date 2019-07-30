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На открытие и закрытие «Десантного взвода» псковичи смогут добраться на шатлах, автобусе №19 и пригородных автобусах

На церемонию открытия и закрытия международного конкурса «Десантный взвод» в Пскове можно будет доехать на бесплатных шатлах, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дополнительные автобусы будут курсировать 3 и 13 августа с 7.47 до 16.16 с остановками: полигон «Завеличье», 10 школа, ул. Юбилейная, магазин «Маяк», ул. Маргелова, полигон «Завеличье». Интервал движения в среднем составит 10-15 минут, но может меняться в зависимости от ситуации на дороге.

Кроме того, к месту проведения армейских игр можно будет добраться на городском автобусе № 19, маршрут которого будет продлен до полигона «Завеличье», а также пригородными автобусами № 107 и № 107-Э, следующими по маршруту «Псков - Палкино».

«Обращаем внимание участников дорожного движения, что для автомобилистов 3 и 13 августа по улице Маргелова будет введено ограничение на остановку и стоянку транспортных средств», - подчеркнули в комитете.

Для удобства зрителей рядом с полигоном «Завеличье» будет организована парковка вместимостью около 300 автомобилей. Подъезд к месту проведения церемонии открытия и закрытия соревнований «Десантный взвод» возможен как со стороны улицы Маргелова, так и в объезд - по автомобильной дороге «Псков - Палкино» через населенный пункт Тямша, далее следуя по дороге «Псков - Кислово - Палкино» в сторону Пскова.