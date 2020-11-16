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Транспортную доступность островов Колпина и Каменка обеспечит новая баржа

Вопрос обеспечения транспортной доступности отдаленных и малодоступных населенных пунктов Печорского района, расположенных в акватории Псково-Чудского водоема, обсудили участники согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на третьем заседании 10 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Эту проблему озвучил заместитель председателя областного Собрания Виктор Остренко. В числе указанных им малодоступных населенных пунктов: деревни Колпино, Шартово и Медли на острове Колпина, деревни Каменка, Рожитец, Медово и Сельцы на острове Каменка, а также материковые деревни Исад и Клинец.

«Мы зачастую вспоминаем о транспортной доступности основных островов - имени Белова и Залита, и забываем, что имеется ряд малодоступных отдаленных территорий, - сказал Виктор Остренко. - Транспортная доступность там организована достаточно слабо, и весьма ограничена».

Заместитель председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Лобунов ответил, что в 2021 году в лизинг приобретут самоходную баржу, которая будет находиться на балансе муниципалитета. Соответствующую субсидию доведут до района.