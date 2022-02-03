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АвтоМир / Общественный транспорт

Временные автобусные остановки появятся в период ремонта Троицкого моста в Пскове

22.02.2022 11:41|ПсковКомментариев: 0

На время реконструкции Советского (Троицкого) моста в Пскове, с 1 марта по 30 декабря 2022 года, меняется схема движения автотранспорта, связывающего Запсковье с другими районами города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.


 

В том числе изменятся маршруты автобусов №№1, 5, 11, 22, 25, 30, 118, 124. Для удобства пассажиров на трех маршрутах организуют временные автобусные остановки. Так, для автобуса №1 временная остановка будет располагаться на улице Кузнецкой у Летнего сада.

 На маршруте №11, который будет проходить по улице Карла Маркса, сделают две остановки. Одна – перед церковью Покрова на Торгу (улица Некрасова, 33), вторая – напротив общежития ПсковГУ (улица Карла Маркса, 1). Автобус №124 «Неелово – Ваулино» будет следовать через мост Александра Невского, временная остановка на этом маршруте будет находиться у дома №77Б по улице Юбилейной.

Организовать временные автобусные остановки глава администрации города Пскова Борис Елкин поручил управлению городского хозяйства. Ознакомиться с подробным описанием автобусных маршрутов №№1, 5, 11, 22, 25, 30, 118, 124 можно здесь.

Актуальная информация о перекрытии Троицкого моста и схемы движения общественного транспорта находятся в чат-ботах «Псков Официально», в разделе «Реконструкция Троицкого моста», по ссылке. Расписание автобусов также будет опубликовано на сайте ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Кроме того, отслеживать движение и нахождение автобусов на маршруте можно будет с помощью сервисов Яндекс.Транспорт или Яндекс.Карты.

На время реконструкции моста для проезда на Запсковье автомобилистам рекомендуется использовать Кузнецкий мост и мост имени Александра Невского. Пешеходы могут воспользоваться пешеходным мостом через реку Пскову у церкви Богоявления с Запсковья (от улицы Герцена к улице Воровского).

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С 15 февраля действует одностороннее движение по всей улице Карла Маркса. Для оптимизации дорожного движения на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой изменили режим работы светофора: увеличили время работы секции «поворот налево» и время работы зеленого сигнала при движении прямо из центра в сторону вокзала. С 1 марта специалисты будут анализировать потоки движения машин с помощью специальных приборов, при необходимости потоки будут перераспределяться в ручном режиме.
 

Реконструкция Советского (Троицкого) моста стала возможна благодаря дополнительному финансированию из резервного фонда правительства РФ. Она проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Срок окончания работ – 31 июля 2023 года, однако Борис Елкин поставил задачу подрядчику завершить основные ремонтные работы до конца текущего года и открыть движение по сооружению.
Теги: #ремонт дорог #Троицкий мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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