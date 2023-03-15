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Студентам политехнического колледжа рассказали о работе в «Псковпассажиравтотрансе»

«День карьеры», организованный для студентов выпускных курсов, прошел в Псковском политехническом колледже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Фото: пресс-служба «Псковпассажиравтотранса»

В качестве потенциального работодателя в мероприятии принял участие директор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов. Он рассказал участникам встречи о деятельности предприятия, его производственной базе, открытых вакансиях, условиях труда и заработной плате.

«Работая напрямую с населением области, мы осознаем всю зону ответственности, поэтому делаем акцент на повышении качества обслуживания и безопасности перевозок, а также с каждым годом наращиваем свои возможности и профессиональные кадры» – отметил руководитель предприятия.

Он также подчеркнул, что «Псковпассажиравтотранс» является одним из крупнейших в Псковской области по обслуживанию населения на рынке транспортных услуг. Предприятие выполняет более 85% от общего количества перевозок автомобильного транспорта в регионе, его филиалы расположены в 14 районах области, а численность сотрудников составляет более 1400 человек.

«Сегодня "Псковпассажиравтотранс" тесно сотрудничает с образовательными учреждениями Псковской области, рассматривая все направления взаимодействия с молодыми специалистами – от практики до трудоустройства», - добавили в пресс-службе.