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Заторов из-за переноса мест остановки автобусов на площади Ленина быть не должно – глава Пскова

Заторов из-за переноса мест остановки автобусов №1 и №11 в Пскове быть не должно. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава города Борис Елкин.

«Предложение поступило от самого автобусного парка, оно разумное, потому что плотность движения в центре высокая. Сейчас они останавливаются у стен Кремля, потом сложно отъезжать через 2-3 ряда. Мы посмотрели, с точки зрения скопления, этого не будет, потому что фазы светофоров там разведены. Когда автобус поедет прямо, не должно быть автобусов на остановке, кто-то уже должен будет уже уехать», - сказал Борис Елкин и подчеркнул, что вопрос внимательно изучали и прорабатывали.

Напомним, место посадки и высадки пассажиров автобусов маршрутов №1 и №11 на площади Ленина в Пскове изменится с 8 апреля.