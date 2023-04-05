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Место остановки двух автобусов изменилось в центре Пскова

Место посадки и высадки пассажиров автобусов маршрутов №1 и №11 на площади Ленина в Пскове изменилось сегодня, 8 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

Фото: «Псковпассажиравтотранс»

Остановки автобусов №1 и №11 в Пскове перенесут от Рыбницкой башни на остановочный пункт на улице Советской у дома №1/3, к бывшему магазину «Малыш».

Напомним, такое решение приняли в ходе заседания комиссии по безопасности дорожного движения Пскова, которое прошло 29 марта.

Ранее глава города Борис Елкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил, что заторов из-за переноса мест остановки автобусов №1 и №11 в Пскове быть не должно.