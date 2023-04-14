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АвтоМир / Общественный транспорт

Дополнительные автобусы до кладбищ запустят в Пскове на Радоницу

25.04.2023 09:43|ПсковКомментариев: 0

Дополнительные автобусы до кладбищ запустили в Пскове на Радоницу сегодня, 25 апреля. Об этом сообщается на сайте «Псковпассажиравтотранса».

Радоницу в народе называют «Пасхой для усопших». В этот день принято поминать покинувших этот мир родственников и убирать захоронения на кладбище, уточняет «МК в Пскове»

Для удобства псковичей маршруту «площадь Ленина — Орлецы» в период с 9:10 до 15:03 будут курсировать дополнительные рейсы.

Также в этот день дополнительные заезды на кладбище «Крестовское» будет делать автобус №9. От железнодорожного вокзала автобус будет отправляться в 10:10, 11:13 и 12:43.

В обратную сторону, от кладбища, автобус будет следовать в 12:12, 13:20 и 14:21.

Стоимость проезда будет определяться согласно обычным действующим тарифам.

Теги: #кладбище #церковь #Радоница
Источник: Псковская Лента Новостей
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