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Дополнительные автобусы до кладбищ запустят в Пскове на Радоницу

Дополнительные автобусы до кладбищ запустили в Пскове на Радоницу сегодня, 25 апреля. Об этом сообщается на сайте «Псковпассажиравтотранса».

Радоницу в народе называют «Пасхой для усопших». В этот день принято поминать покинувших этот мир родственников и убирать захоронения на кладбище, уточняет «МК в Пскове».

Для удобства псковичей маршруту «площадь Ленина — Орлецы» в период с 9:10 до 15:03 будут курсировать дополнительные рейсы.

Также в этот день дополнительные заезды на кладбище «Крестовское» будет делать автобус №9. От железнодорожного вокзала автобус будет отправляться в 10:10, 11:13 и 12:43.

В обратную сторону, от кладбища, автобус будет следовать в 12:12, 13:20 и 14:21.

Стоимость проезда будет определяться согласно обычным действующим тарифам.