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Наталья Федорова: Новые автобусы повысят комфортность перевозок в Псковском районе

Новые автобусы повысят комфортность перевозок в Псковском районе. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразила глава Псковского района Наталья Федорова, комментируя информацию о закупке автобусов в регионе на 570 млн рублей.

«Конечно, для нас эта тема актуальна, потому что все наши населенные пункты расположены вокруг областного центра, и добираться жителям, чтобы получить какие-то услуги, приходится иногда достаточно долго. Новые автобусы позволят более комфортно добираться», - сказала Наталья Федорова.

Она отметила, что в Псковском районе определили приблизительно 10 муниципальных и межмуниципальных маршрутов для наполнения новыми автобусами.

В целом программа по обновлению общественного транспорта в регионе, по мнению Натальи Федоровой, позволяет динамично развиваться всем видам транспорта. Она напомнила, что в прошлом году в Псковском районе запустили два новых катера до Талабских островов, что повысило их доступность, увеличивается количество воздушных и железнодорожных перевозок, повышается их комфортность.

«Сейчас вот и автобусные маршруты улучшаются, комфортность также повышается, так что движение в этом направлении огромное. Плюс надо отметить, что огромное количество дорог ремонтируется, и качество дорожного покрытия хорошее, и безопасность улучшается, поэтому здесь динамика очень хорошая», - заключила Наталья Федорова.

Ранее губернатор Михаил Ведерников заявил, что в этом году 570 млн рублей направят на закупку нового общественного транспорта в регионе. Автобусы, как отмечалось, будут справедливо распределены по районам.