Наталья Федорова: Новые автобусы повысят комфортность перевозок в Псковском районе

Новые автобусы повысят комфортность перевозок в Псковском районе. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразила глава Псковского района Наталья Федорова, комментируя информацию о закупке автобусов в регионе на 570 млн рублей.
Она отметила, что в Псковском районе определили приблизительно 10 муниципальных и межмуниципальных маршрутов для наполнения новыми автобусами.
В целом программа по обновлению общественного транспорта в регионе, по мнению Натальи Федоровой, позволяет динамично развиваться всем видам транспорта. Она напомнила, что в прошлом году в Псковском районе запустили два новых катера до Талабских островов, что повысило их доступность, увеличивается количество воздушных и железнодорожных перевозок, повышается их комфортность.
Ранее губернатор Михаил Ведерников заявил, что в этом году 570 млн рублей направят на закупку нового общественного транспорта в регионе. Автобусы, как отмечалось, будут справедливо распределены по районам.