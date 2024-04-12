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Маршруты двух автобусов в Великих Луках изменят из-за весенней ярмарки

В период проведения весенней ярмарки 20 апреля с 6:00 до 16:00 в Великих Луках в расписания автобусов вносятся изменения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Маршрут №15 «Мебельный комбинат — Булынино» проследуют по Октябрьскому проспекту в прямом направлении (без остановка «Драмтеатр» и заезда на площадь Ленина) и по улице Пионерской в обратном.

Маршрут №3 «ЖБК — Магистральный» рейсы 6:40, 8:00, 9:20, 10:40, 13:20, 14:40 от ЖБК и №126 «Великие Луки (улица Дружбы) — Максимиха — Дерганово» рейс в 8:05 проследуют по Октябрьскому проспекту в прямом и обратном направлении (также без остановки «Драмтеатр» и заезда на площадь Ленина).