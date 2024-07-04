АвтоМир / Общественный транспорт

«Псковспассажиравтотрансу» грозит 500 тысяч рублей штрафа за незаконную рекламу в автобусе

Факт распространения на пассажирском автобусе рекламы с признаками нарушения закона выявлен в Пскове, теперь государственному предприятию Псковской области «Псковспассажиравтотранс» грозит полумиллионный штраф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

На транспортном средстве находились надписи, изображения животных и сказочных персонажей, нанесенные путем оклеивания пленкой поверхности бортов и окон автобуса. В связи с наличием признаков нарушения Псковское УФАС России возбудило дело в отношении ГППО «Псковспассажиравтотранс».

В рамках рассмотрения дела управление, в том числе, направило запрос заводу-изготовителю ООО «ЛиАЗ», которым сообщено, что оклеивание запасных окон, предназначенных для эвакуации пассажиров, пленкой - недопустимо, так как в экстренной ситуации пленка препятствует быстрому осыпанию осколков разбиваемого молотком стекла и открытию проема окна для эвакуации.

В соответствии с требованиями безопасности аварийные выходы и устройства приведения их в действие должны быть работоспособны, напомнили в УФАС.

Комиссия Псковского УФАС России пришла к выводу, что распространение рекламы на окнах автобусов путем нанесения дополнительных пленок на поверхность стекол окон, в том числе окон, одновременно являющихся запасными (аварийными) выходами, является нарушением части 5 статьи 20 закона о рекламе, поскольку ограничивает обзор пассажирам транспортного средства и не соответствует требованиям Технического регламента, ограничивая возможность использования окна в качестве запасного выхода в случае аварии.

В действиях рекламораспространителя - ГППО «Псковспассажиравтотранс» - признано нарушение части 5 статьи 20 закона о рекламе.

В рамках рассмотрения рекламного дела ответчик демонтировал ненадлежащую рекламу. Теперь ГППО «Псковспассажиравтотранс» грозит штраф до пятисот тысяч рублей.