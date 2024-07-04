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Автобус по маршруту Сланцы – Псков – Гдов прекратил перевозку пассажиров

С 1 ноября приостанавливаются пассажирские перевозки по маршруту Сланцы – Псков – Гдов из-за переоформления лицензии. Об этом сообщили в сообществе «ИП Сухов: пассажирские перевозки» в соцсети «ВКонтакте».

Неделей ранее, с 26 октября, он же прекратил перевозки во всем районе, где единственный работал с общественным транспортом (за исключением самих Сланцев, там другой перевозчик).

Жители поселков и деревень остались без автобусов. По данным администрации района, которая является заказчиком этих перевозок, приостановка автобусного сообщения связана со «скоропостижной кончиной предпринимателя», пишет 47news.