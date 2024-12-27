Стоимость проезда в автобусах Пскова увеличат с 11 мая

Тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа по регулярным муниципальным автобусным маршрутам города Пскова, обслуживаемым «Псковпассажиравтотрансом», увеличат с 11 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Стоимость проезда в Пскове при оплате за наличный расчет, банковской картой или мобильным телефоном будет составлять 44 рубля.
При оплате транспортной картой в зависимости от количества поездок в течение календарного месяца проезд будет стоить:
При этом стоимость месячных абонементов для проезда в городском общественном транспорте, в том числе льготных проездных, не изменяется.