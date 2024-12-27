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Стоимость проезда в автобусах Пскова увеличат с 11 мая

Тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа по регулярным муниципальным автобусным маршрутам города Пскова, обслуживаемым «Псковпассажиравтотрансом», увеличат с 11 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Стоимость проезда в Пскове при оплате за наличный расчет, банковской картой или мобильным телефоном будет составлять 44 рубля.

При оплате транспортной картой в зависимости от количества поездок в течение календарного месяца проезд будет стоить:

за 1-10 поездку в размере 42 руб.

за 11-20 поездку в размере 41 руб. 50 коп.

за 21-30 поездку в размере 41 руб.

за 31-40 поездку в размере 40 руб. 50 коп.

за 41 поездку и выше в размере 40 руб.

При этом стоимость месячных абонементов для проезда в городском общественном транспорте, в том числе льготных проездных, не изменяется.