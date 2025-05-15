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Дополнительные автобусы на кладбища «Орлецы» и «Крестовское» запустят 7 и 8 июня

Дополнительные автобусы на кладбища «Орлецы» и «Крестовское» запустят 7 и 8 июня в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковпассажиравтотрансе».

Автобусы будут курсировать с 9:10 до 14:34 по маршруту «площадь Ленина - Орлецы».

Время отправления от площади Ленина: 9:10; 9:30; 10:07; 10:29; 11:03; 11:26; 12:00; 13:17; 13:35; 14:14; 14:34. Время отправления от конечной остановки на кладбище «Орлецы 2»: 9:38; 10:00; 10:34; 10:57; 11:31; 11:54; 12:28; 13:45; 14:05; 14:42; 15:02.

Также 7 и 8 июня будут организованы заезды автобуса маршрута №9 «Вокзал - Подборовье» на кладбище «Крестовское». Отправление от вокзала: 10:10, 11:13, 12:43. Отправление от кладбища: 12:12, 13:20, 14:21.

Напомним, в эти выходные отметят Великий праздник Троицы — большое событие для любого верующего человека. Это торжество символизирует три ипостаси Бога и является одним из ключевых в христианстве. Троица, или, как ее еще называют, Пятидесятница, предшествует Петрову посту и всегда наступает на 50-й день после Пасхи. В 2025 году торжество выпадает на воскресенье, 8 июня.

Некоторые на Троицу посещают кладбища, чтобы прибрать могилы усопших и помянуть их в великий день. Однако лучше это сделать накануне — в Троицкую родительскую субботу, когда в храмах совершается общецерковное поминовение.