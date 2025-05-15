АвтоМир / Общественный транспорт

Изменения внесут в расписание автобусов в Великих Луках на 23 августа

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города Великие Луки, 23 августа с 17.00 до 23.30 в расписания автобусов вносятся изменения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Автобусы №3 «Магистральный - ЖБК» рейс 17:20 и № 126 «Великие Луки – Максимиха – Дерганово» рейс 18:25 от ЖБК проследуют через Октябрьский проспект (в прямом и обратном направлении без заезда на площадь Ленина).

Автобусы №15 на Булынино проследуют через Октябрьский проспект (без заезда на площадь Ленина), в обратном направлении — через улицу Пионерскую.

Напомним, праздничные мероприятия в честь 859-летия Великих Лук стартуют 23 августа. Город на Ловати торжественно начнет свой день рождения с красивой и символичной церемонии - «Великолукского благовеста».