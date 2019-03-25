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ВС РФ и правительство поддержали инициативу об ужесточении наказания пьяных водителей за смертельные ДТП - Володин

10.04.2019 08:56|ПсковКомментариев: 0

Предложение ужесточить уголовное наказание для пьяных водителей, по вине которых в дорожно-транспортных происшествиях погибли один и более человек, получило поддержку Верховного суда и кабмина, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», - сказал В.Володин журналистам, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что «это будет отдельный законопроект с поправками в статью 264 Уголовного Кодекса РФ».

В свою очередь глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснил журналистам, что предлагается внести изменения в статью 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), предусмотрев ужесточение наказания в случае причинения тяжкого вреда здоровью - от трех до семи лет лишения свободы (сейчас до четырех лет), гибели человека - от пяти до 12 лет лишения свободы (сейчас от двух до семи лет); в случае гибели двух или более лиц - от восьми до 15 лет лишения свободы (сейчас от четырех до девяти лет).

В.Пискарёв также отметил, что за такую поправку высказались представители всех фракций Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе сообщил, что предложил представителям всех фракций совместно внести на рассмотрение Госдумы законопроект о существенном увеличении тюремных сроков за пьяные ДТП с жертвами.

Выход, по его мнению, один – «менять законодательство, чтобы, во всяком случае, это было соразмерно наказанию как за умышленное убийство, тогда, возможно, это остановит» тех, кто садиться за руль в пьяном виде. «Коллеги, давайте мы этот законопроект вместе изучим и, если у всех позиция совпадает, может быть это будет законопроект, внесенный всеми фракциями», - сказал В.Володин на заседании Госдумы.

По его словам, сейчас водители, которые сели за руль пьяными и попали в ДТП со смертельными жертвами, получают наказание в виде двух-трех лет поселения. «Они (пьяные водители) обосновывают это тем, что у них не было умысла, а он (водитель) был в стельку пьяный, обкололся», - сказал В.Володин.

Спикер привел данные, в соответствии с которыми ежегодно более 4,5 тыс. человек погибают в ДТП по вине пьяных водителей, и более 25 тыс. человек получают травмы, в том числе и очень тяжелые.

«Есть нормы закона, которые позволяют трактовать это как неосторожность, отсутствие умысла. Но водитель находился в пьяном виде или в состоянии наркотического опьянения. И понятно, когда он садится за руль, он становится потенциально опасным, и это можно трактовать как умысел. И изучив со всех сторон этот вопрос вместе с председателем комитета по безопасности и с его коллегами, мы пришли к мнению, что было бы правильно эти изменения в закон предложить для рассмотрения депутатов», - сказал В.Володин.

Источник: Псковская Лента Новостей
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