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Псковичей призвали не показывать детям плохой пример на проезжей части

01.03.2022 22:00|ПсковКомментариев: 0

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области напоминает жителям региона об ответственности за заботу о здоровье детей и исполнении обязанностей по их содержанию и воспитанию. 

«Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был самостоятельным и уверенным в себе человеком. С этой целью родители начинают с раннего возраста отпускать детей одних идти в школу и даже до детского сада, но если по пути ребенку придется переходить проезжую часть, стоит хорошо подумать, прежде чем отправлять его идти одного», - подчеркнули в ведомстве. 

В ГИБДД заметили: чтобы полноценно усвоить правила безопасного поведения на дороге, ребенку мало их выучить, поскольку он должен видеть, как они действуют в реальной жизни, видеть и положительный пример взрослых. «Родители, которые переходят с детьми дорогу в неположенном месте, могут и не надеяться, что, когда ребенок будет переходить дорогу один, он станет искать пешеходный переход. Ребенок не сможет правильно определить расстояние до приближающегося автомобиля, он не обратит внимания, скользкая дорога или нет. И не сможет считать, что если он видит машину, то и водитель его видит и в любой момент остановится. У детей не развито чувство опасности. Водителю бывает трудно заметить маленького пешехода, особенно если он выходит из-за стоящего на обочине автомобиля. По статистике, чаще всего в дорожно-транспортных происшествиях страдают дети, переходящие дорогу в неустановленном месте», - отметили эксперты. 

Там добавили, что правовая основа разбирательств со взрослыми - статья 63 Семейного кодекса РФ, возлагающая на родителей ответственность за воспитание детей и обязывающая заботиться о их здоровье: «родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей».

Статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Если эти условия не выполняются, то родителей могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Основаниями для привлечения к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ являются действия (бездействие) лиц, выражающиеся в неисполнении или ненадлежащем исполнении ими обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и законных интересов несовершеннолетних, совершенные умышленно или по неосторожности.

Состав административного правонарушения по статье 5.35 КоАП РФ формальный, то есть правонарушением, считается сам факт неисполнения или ненадлежащего исполнения предусмотренных законом обязанностей, вне зависимости от наступления каких-либо вредных последствий, заметили в ГИБДД. 

«Уважаемые родители! Ежегодно на дорогах области получают травмы и гибнут дети, которые не знают или не соблюдают правил дорожного движения. Помните, что в любой семье главный лидер - это взрослый. И от того, что говорят и делают родители, зависит поведение детей на дороге. Не оставляйте своих детей без присмотра», - призвали жителей Псковской области. 
Теги: #ГИБДД #дети #дорожное движение
Источник: Псковская Лента Новостей
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