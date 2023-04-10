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Свыше 70 штрафов ГИБДД не оплатила компания в Псковской области

Свыше 70 штрафов ГИБДД не оплатила компания в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В отделении судебных приставов Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского районов на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании с организации в пользу иных юридических лиц, а именно поставщиков сырья.

Предприятие, занимающееся производством молочных продуктов, задолжало за предоставленное сырьё. Компании поставщики подали в суд, который обязал должника выплатить все долги.

После поступления документов в службу, судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, уведомив об этом директора компании. В добровольный срок задолженность перед поставщиками сырья погашена не была. Тогда судебный пристав направил постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму более 1,8 миллиона рублей.

После чего предприятие приступило к погашению задолженности. Сначала взыскали деньги в пользу поставщиков, затем уже взыскали исполнительский сбор.

В эти задолженности вошли и 74 штрафа ГИБДД, которые также не были оплачены компанией вовремя. На сегодняшний день компания не является должником, уточнили в ведомстве.