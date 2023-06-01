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Профилактическую беседу провел полицейский в моглинской школе

Профилактическую беседу провел на общешкольном родительском собрании в Моглинской средней школе начальник ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району Владислав Пономарев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районном отделе полиции.

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району

Владислав Пономарев рассказал родителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения в качестве пассажиров и пешеходов, обратил их внимание на использование ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств при перевозке детей.

Сотрудник Госавтоинспекции напомнил им о том, насколько дети нуждаются в заботе и внимании, в особенности, когда дело касается дорожной безопасности. Нередко дети попадают в ДТП из-за собственной неосторожности и невнимательности. Предупредить эти нарушения и исключить риск травматизма ребенка родители могут только при систематическом обучении несовершеннолетних безопасному поведению на улице. Владислав Пономарев убедительно попросил родителей не ограничиваться в решении данного вопроса несколькими беседами с детьми. Напоминать об осторожности нужно ежедневно, перед каждым выходом из дома, подчеркнули в полиции.

Кроме того, Владислав Пономарев довел до родителей информацию о недопустимости приобретения несовершеннолетним мототранспорта, о травмах при использовании данного вида транспорта, об ответственности родителей за нарушение детьми обязательных требований ПДД.

Сотрудник Госавтоинспекции также рассказал родителям об изменениях в ПДД, которые вступили в законную силу 1 марта, касающиеся средств индивидуальной мобильности.