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ГИБДД призывает псковичей носить на одежде светоотражатели

Сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову призывают жителей и гостей региона носить в темное время суток на одежде светоотражающие элементы. Они призваны сделать пешехода заметным на дороге в темное время суток. Соответствующая рекомендация размещена в воскресенье на сайте УМВД России по Псковской области.

«Самые разные виды светоотражателей сейчас есть в продаже – нашивки, наклейки, повязки. Некоторые производители заранее оснащают ими детские курточки и школьные ранцы. Их использование снижает риск наезда на пешехода в темное время суток в 6 —8 раз, поскольку применение светоотражателей позволяет водителю заметить пешехода в свете фар автомобиля при движении с ближним светом на расстоянии с 25-40 метров, а при движении с дальним светом – до 400 метров.

Однако, даже со светоотражателем на одежде необходимо соблюдать все требования безопасного поведения на дороге. Ошибочно предполагать, что, используя светоотражатель, пешеход имеет преимущество в движении! Для обеспечения своей безопасности пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу транспортному потоку.

Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность - в ваших руках! Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижении по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтролируйте, чтобы на ваших детях перед выходом на улицу, особенно вечером, всегда были элементы со световозвращающим покрытием. А ребята сейчас много времени проводят на улице, ведь у них наступили долгожданные летние школьные каникулы», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.