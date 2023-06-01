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Как будут работать экзаменационные подразделения Госавтоинспекции в праздничные дни, рассказали псковичам

Об организации работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Псковской области в период выходных и праздничных дней сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Работа регистрационно-экзаменационных подразделений региона в период выходных и праздничных дней будет организована по следующему графику:

10 июня - рабочий день,

11 и 12 июня - выходные дни.

В регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.