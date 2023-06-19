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Псковский бизнес-омбудсмен начнет сотрудничать с Союзом автосервисов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев и Союз автосервисов заключат соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила помощник псковского бизнес-омбудсмена Мария Николенко.

Фото: Мария Николенко

Уполномоченный по защите прав предпринимателей выступил на региональной встрече Союза автосервисов. На мероприятии присутствовали руководители и собственники предприятий автосервисного направления Псковской области.

Аркадий Мурылев довел до присутствующих информацию о специфике деятельности регионального уполномоченного, о возможностях аппарата бизнес-омбудсмена по защите законных прав предпринимателей, а также о мерах поддержки.

В рамках встречи представители индустрии рассказали слушателям о работе с автозапчастями, об инновациях в подборе персонала, современных технологиях и методах работы, которые используют ведущие игроки автосервисного рынка.

По результату встречи договорились о заключении соглашения о сотрудничестве между уполномоченным по защите прав предпринимателей в Псковской области и Союзом автосервисов.