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«Единая Россия» выступает за введение ответственности для агрегаторов такси за передачу заказов водителям-нелегалам

«Единая Россия» выступает за введение ответственности для агрегаторов такси за передачу заказов водителям-нелегалам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает административную ответственность за нарушение порядка обработки заказа такси, передачу заказа лицам, у которых нет разрешения на перевозку пассажиров, неразмещение службой заказа такси информации о самой службе в соответствии с установленными требованиями.

«Вводятся штрафы в зависимости от вида правонарушения. Для физических лиц – от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей и для юридических лиц – от 5 до 500 тысяч рублей. Административные протоколы будут составлять служащие полиции и уполномоченных органов, которые определены за соблюдением порядка в этой сфере в регионах», - сообщил зампред комитета ГД по защите конкуренции Антон Гетта.