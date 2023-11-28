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Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о профилактике ДТП с участием пешеходов в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного онлайн-брифинга, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Его тема - статистика и профилактика ДТП с участием пешеходов в Псковской области.

Какова статистика аварийности в псковском регионе с начала 2023 года? Какой район самый аварийный? По каким причинам пешеходы чаще всего попадают в ДТП? Какие меры предпринимаются в Псковской области в целях безопасности пешеходов?

На эти и другие вопросы ответят:

Елена Степанова - инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, капитан полиции

Александр Алексеев - инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, капитан полиции.

Трансляция завершена.