Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о профилактике ДТП с участием пешеходов в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного онлайн-брифинга, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Его тема - статистика и профилактика ДТП с участием пешеходов в Псковской области.
Какова статистика аварийности в псковском регионе с начала 2023 года? Какой район самый аварийный? По каким причинам пешеходы чаще всего попадают в ДТП? Какие меры предпринимаются в Псковской области в целях безопасности пешеходов?
На эти и другие вопросы ответят:
Трансляция завершена.