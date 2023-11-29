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Почти 100% пешеходных переходов в Пскове соответствуют требованиям ГОСТ

При исправности всех элементов 95% пешеходных переходов в Пскове соответствуют требованиям ГОСТ. Об этом сообщил инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, капитан полиции Александр Алексеев в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«За последние два года у нас зафиксированы 8 случаев неисправного освещения, либо его отсутствия на пешеходных переходах и подходах к ним на автомобильных дорогах. По данным фактам составлены административные материалы либо вынесены предписания. Большинство недостатков устранены на данный момент», - заявил сотрудник Госавтоинспекции.

А в ответ на вопрос о ликвидации пешеходного перехода на пересечении улицы Гоголя и Октябрьского проспекта, капитан полиции высказал мнение о том, что сотрудники полиции выступают за ликвидацию пешеходного перехода в связи с тем, что рядом с нерегулируемым пешеходным переходом есть регулируемый перекресток - с пешеходными переходами во всех направлениях.

«Если пешеходные переходы расположены друг от друга на более удаленном расстоянии, где для людей в возрасте нет возможности или тяжело дойти, то здесь надо применять регулируемые перекрестки с вызывной секцией для пешеходов», - резюмировал гость программы.