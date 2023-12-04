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Почти 1500 правонарушений пресекли псковские полицейские на дорогах за неделю

Сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области пресекли 1440 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения с 4 по 10 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Выявлено 24 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано трое водителей.

За данный период на территории области зарегистрировали 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, 18 человек получили травмы различной степени тяжести.