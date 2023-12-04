←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Официально 04.12.2023 11:290 Более 15 человек получили травмы на дорогах Псковской области за неделю 11.12.2023 14:230 Почти 1500 правонарушений пресекли псковские полицейские на дорогах за неделю 09.12.2023 20:230 Ежегодная акция «ГАИ против: ни дать, ни взять!» прошла в Пскове 07.12.2023 17:220 Госдума приняла закон об отмене двойного взимания НДС при перепродаже автомобилей 06.12.2023 20:200 Водителям в псковском Любятово напомнили правила безопасности зимних поездок 04.12.2023 11:290 Более 15 человек получили травмы на дорогах Псковской области за неделю
 
 
 
 
 
АвтоМир / Официально

Почти 1500 правонарушений пресекли псковские полицейские на дорогах за неделю

11.12.2023 14:23|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области пресекли 1440 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения с 4 по 10 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Выявлено 24 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано трое водителей.

За данный период на территории области зарегистрировали 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

Теги: #ДТП #статистика #госавтоинспекция
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Авторынок России наполняется автомобилями из Китая. Готовы ли вы пересесть за руль автомобиля одного из китайских брендов?
В опросе приняло участие 11 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
11.12.2023, 17:250 В Пскове продолжают разыскивать очевидцев наезда автомобиля на пенсионерку 11.12.2023, 17:200 Оптовые цены на бензин в России упали до годовых минимумов 11.12.2023, 16:480 «ГорДозор»: Почему знак «Парковка для инвалидов» для многих ничего не значит? ВИДЕО 11.12.2023, 14:230 Почти 1500 правонарушений пресекли псковские полицейские на дорогах за неделю
11.12.2023, 13:560 Водитель пострадал в столкновении двух автомашин в Пскове из-за выезда на встречную полосу 11.12.2023, 13:300 Движение транспорта на участке улицы Максима Горького в Пскове закрыли из-за дорожных работ 11.12.2023, 12:460 Переход дороги на запрещающий сигнал светофора привел в больницу 86-летнюю женщину в Пскове 11.12.2023, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Почему знак «Парковка для инвалидов» для многих ничего не значит?
11.12.2023, 11:420 Автомобиль BMW горел в псковской Черехе 11.12.2023, 11:200 Два автомобиля столкнулись у новогодней ели в Пскове 10.12.2023, 19:200 Дорожники продолжают расчистку улиц Завеличья от снега 10.12.2023, 18:400 Псковское МЧС опубликовало видео учений по ликвидации ДТП на федеральной автодороге
10.12.2023, 18:000 Скорость движения автомобилей ограничат на участке трассы Псков-Петербург 10 декабря 10.12.2023, 16:200 Очевидцев ДТП на Рижском проспекте разыскивают в Пскове 10.12.2023, 10:390 Как подготовить машину к долгой зимней стоянке, объяснил автоэксперт 10.12.2023, 10:001 Автомобиль с псковскими номерами ушел под лёд в Ленинградской области
09.12.2023, 21:200 Скорость движения автомобилей ограничат на участке трассы Р-23 10 декабря 09.12.2023, 20:230 Ежегодная акция «ГАИ против: ни дать, ни взять!» прошла в Пскове 09.12.2023, 17:200 Автомобиль вылетел на встречку в Невельском районе и врезался в фуру, водитель погиб 09.12.2023, 14:210 Пьяного водителя задержали полицейские в пыталовской деревне Свиново
08.12.2023, 18:340 Три автомобиля столкнулись в центре Пскова 08.12.2023, 17:550 Автомобиль заехал на сугроб на улице Поземского в Пскове 08.12.2023, 17:490 Порховичу ограничили свободу за ДТП с тяжкими последствиями 08.12.2023, 17:390 Проезд в псковскую деревню Бабаево через Выбуты ограничат с 11 декабря
08.12.2023, 16:580 Двух девочек сбил автомобиль в Пскове 08.12.2023, 12:400 Мужчину в Пскове лишили автомобиля за пьяное вождение 08.12.2023, 12:180 Пскович на год отправится в колонию за вождение в нетрезвом виде 08.12.2023, 12:040 Пскович продал краденный велосипед и купил на вырученные деньги алкоголь
08.12.2023, 09:260 Движение транспорта ограничили на участке проспекта Энтузиастов в Пскове 08.12.2023, 08:361 Автомобили нарушителей правил парковки вывез эвакуатор с улицы Западной в Пскове 07.12.2023, 20:250 Новые автобусы будут поступать в Великие Луки - Михаил Ведерников 07.12.2023, 17:220 Госдума приняла закон об отмене двойного взимания НДС при перепродаже автомобилей
07.12.2023, 10:590 Пскович помог полицейским задержать скрывшегося виновника ДТП. ВИДЕО 07.12.2023, 09:010 Ученые из МГУ разработали «суперклей» для быстровозводимых дорог 07.12.2023, 08:470 Эвакуатор вывез автомобили нарушителей парковки на Завеличье. ФОТО 06.12.2023, 21:071 Дорожники пригрозили эвакуатором нарушителям парковки на Завеличье
06.12.2023, 20:200 Водителям в псковском Любятово напомнили правила безопасности зимних поездок 06.12.2023, 19:540 Мост через реку Лочкина капитально отремонтировали в Псковском районе 06.12.2023, 19:400 Движение на двух участках трассы Р-23 временно ограничат 7 декабря 06.12.2023, 17:341 Выдача автокредитов выросла в Псковской области
06.12.2023, 16:510 Бастрыкин поручил передать в СК дело по факту гибели псковского подростка в результате ДТП 06.12.2023, 16:470 Не грейдером единым 06.12.2023, 12:120 Двух пешеходов сбили автомобили в центре Пскова за сутки 06.12.2023, 10:360 Автомобиль эвакуировали с улицы Юбилейной в Пскове для расчистки дороги от снега
06.12.2023, 10:230 Псковские госавтоинспекторы вовремя доставили роженицу в роддом. ВИДЕО 06.12.2023, 09:480 Рост цен на автозапчасти в Петербурге достиг 15% 05.12.2023, 19:000 Скорость на участке трассы Р-23 ограничат 6 декабря из-за очистки полосы безопасности 05.12.2023, 17:080 Скоростной режим ограничили на участке трассы Р-23 в Ленобласти
05.12.2023, 15:260 Олег Савельев: Необходимо обратить внимание на содержание дорог местного значения 05.12.2023, 13:540 ДТП затрудняет движение на улице Советской в Пскове 05.12.2023, 08:100 Онлайн-сервис для рынка подержанных автомобилей разработали Сбер и Минцифры РФ 05.12.2023, 07:000 Таксистам предложили разрешить междугородние перевозки
04.12.2023, 21:000 Скорость на участке трассы Р-23 ограничат 5 декабря из-за аварийных работ 04.12.2023, 20:500 Четыре человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей на дороге Великие Луки – Ущицы 04.12.2023, 20:000 «ГорДозор»: Первый снег на улицах и во дворах Пскова. ВИДЕО 04.12.2023, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Первый снег на улицах и во дворах Пскова
04.12.2023, 15:210 Житель Пыталовского района украл Mercedes-Benz и сдал его на металлолом 04.12.2023, 14:470 Продажи новых автомобилей в России за 11 месяцев выросли на 59% 04.12.2023, 12:310 В Пскове водитель Lada при объезде остановившихся автомашин сбил пешехода 04.12.2023, 11:290 Более 15 человек получили травмы на дорогах Псковской области за неделю
03.12.2023, 21:370 Избегать резких торможений на дороге призвали псковских водителей 03.12.2023, 20:210 Движение на участке трассы Р-23 ограничат 4 декабря из-за аварийных работ 03.12.2023, 19:350 Дорожники продолжают устранять в Пскове последствия снегопада 03.12.2023, 12:460 ДТП произошло под главной новогодней елью в Пскове
02.12.2023, 14:400 Правительство сократило до трех часов срок выдачи спецразрешений для движения грузовиков 02.12.2023, 00:000 Три человека пострадали в результате столкновения автомобилей Honda, Hyundai и Nissan в Псковской области 01.12.2023, 17:100 Пыталовец без водительских прав угнал автомобиль знакомого 01.12.2023, 15:430 Владимир Кузь о «дорожном» парламентском часе
01.12.2023, 11:510 Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Стругокрасненском районе 01.12.2023, 07:540 В Госдуме предложили приравнять видеоблогинг за рулем к правонарушению 30.11.2023, 23:311 Ограничение движения на улице Максима Горького в Пскове продлили до 15 декабря 30.11.2023, 19:130 Треть россиян считают, что работодатель должен компенсировать затраты на транспорт
30.11.2023, 17:062 Дорожный час 30.11.2023, 15:560 Андрей Козлов призвал контролировать обслуживание дорог в непогоду 30.11.2023, 13:190 Алексей Севастьянов поднял вопрос о развитии автобусного сообщения на Завокзалье 30.11.2023, 12:532 Александр Котов: Увеличение средств дорожного фонда позволяет наращивать темпы и объемы работ 
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.