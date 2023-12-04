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Опубликован график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД в Псковской области

График работы регистрационно-экзаменационных подразделений регионального управления Госавтоинспекции изменился в период выходных и праздничных дней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

График работы следующий:

3-5 января - рабочие дни;

31 декабря, 1-2 и 6-8 января - выходные дни.

В регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).

При подаче заявления через портал госуслуг пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.