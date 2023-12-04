Опубликован график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД в Псковской области

График работы регистрационно-экзаменационных подразделений регионального управления Госавтоинспекции изменился в период выходных и праздничных дней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
График работы следующий:
В регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).
При подаче заявления через портал госуслуг пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.