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Как избежать проблем на дороге, рассказали в Госавтоинспекции

С учетом складывающихся погодных условий водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными, предупреждает управление ГИБДД УМВД России по Псковской области.

«Дорожная ситуация в регионе остается непростой. Нестабильная погода, снегопад увеличивают вероятность возникновения опасных ситуаций на дороге, которые потребуют от водителей немедленного принятия соответствующих решений и хороших навыков вождения автомобилей», - отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция Псковской области обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать на трассе беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков.

Особое внимание водителям следует обращать на движение по мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение скользких участков. Необходимо также следить за дорожной ситуацией возле остановок общественного транспорта и мест скопления пешеходов.

«Осмотрительность на дороге следует проявлять не только водителям транспортных средств, но и пешеходам. За последнее время в регионе отмечены факты наездов на пешеходов. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы, которые сделают их более заметными на дороге. Кроме того, следует передвигаться только по тротуарам, переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности вашего передвижения», - добавили в ведомстве.