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Алкоголика в Великих Луках навсегда лишили водительских прав

Великолучанина, страдающего алкогольной зависимостью, лишили права на управление транспортным средством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В ходе проведения проверки прокуратура установила, что мужчине выдано водительское удостоверение на право управления автомобилем с 1 января 2015 года по 1 января 2025 года, которое в настоящее время является действительным. По информации Великолукского филиала Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии, с 1 августа 2023 года мужчине поставлен диагноз «алкогольная зависимость».

В ведомстве подчеркнули, что при таком диагнозе управление транспортными средства может повлечь возникновение ДТП и создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

С целью недопущения нарушения закона прокуратура города направила в суд административное исковое заявление.

«Иск рассмотрен, удовлетворен. В отношении водителя прекращено действия права на управление транспортным средством бессрочно», - добавили в ведомстве.