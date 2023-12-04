АвтоМир / Официально

Псковская ГИБДД опубликовала режим работы на праздничных выходных марта

Регистрацию транспортных средств, выдачу водительских удостоверений и проведение экзаменов не будут проводить в Госавтоинспекции Псковской области 8 марта, однако 9 марта будет рабочим днем и в ГИБДД можно будет получить все перечисленные услуги в субботу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

«Госавтоинспекция Псковской области информирует, что регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений и проведение экзаменов в марте текущего года в период выходных и праздничных дней будет осуществляться по следующему графику: выходной день - 8 марта, рабочий день - 9 марта», - сообщили в ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

При подаче заявления через Госуслуги пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции, добавили в ведомстве.