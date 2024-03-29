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Больше 200 водителей в Пскове оштрафовали с начала года за проезд на запрещающий сигнал светофора

29.03.2024 10:42|ПсковКомментариев: 0

Очередной брифинг состоялся в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 29 марта. На этот раз разговор был посвящен проездам перекрестков на запрещающий сигнал светофора. О сложившейся ситуации рассказал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России Владимир Папорт. Также он дал рекомендации водителям.

Начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт напомнил водителям, что проезд на запрещающий сигнал светофора является аварийно-опасным нарушением и приводит к серьезным последствиям.  

Он перечислил правила проезда регулируемых перекрестков:

Правило 1. Работающий в режиме «красный – желтый – зеленый» светофор отменяет действие знаков приоритета (пункт 6.15 ПДД).
Правило 2. Проезд допускается только на разрешающий сигнал светофора. При этом необходимо соблюдать рядность движения, согласно дорожных знаком предписывающих направление движения по полосам на проезжей части.
Правило 3. При включении для вас разрешающего сигнала светофора, необходимо уступить дорогу ТС, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, заканчивающим переход проезжей части вашего направления (пункт 13.8 ПДД).
Правило 4. Если светофор оборудован дополнительной секцией, то на ней стрелкой указано направление. Двигаться в направлении стрелки в такой секции разрешается только в случае, если она включена.
Правило 5.  Если зеленая стрелка в дополнительной секции «горит» вместе с красным сигналом светофора, то движение в направлении зеленой стрелки разрешено, но требуется уступить дорогу ТС, едущим с других направлений.
Правило 6. Если движением на перекрестке управляет регулировщик, то его действия наделены высшим приоритетом. Это значит, что все его указания по порядку движения для водителей обязательны, даже если они противоречат сигналам светофора, знакам и дорожной разметке.

Нередко водители выезжают на перекресток, когда уже загорелся запрещающий сигнал светофорного объекта. Данное пренебрежение безопасностью зачастую приводит не только к штрафным санкциям или лишению прав, но и к дорожно-транспортным происшествиям, в которых страдают пешеходы или сами водители. Санкция за осуществление движения, несмотря на запрет сигнала светофора, установлена статьей 12.12 КоАП РФ. Следует учитывать, что запрет распространяется не только на красный, но и на желтый сигнал светофора. В соответствии с требованиями Правил дорожного движения Российской Федерации проезд жёлтый сигнал светофора является запрещающим. 

За совершение такого нарушения водителю будет назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей (часть 1 статьи 12.12 КоАП РФ). С начала 2024 года и по настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции города Пскова по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ привлечено более 200 водителей транспортных средств.

При совершении аналогичного правонарушения повторно в течение года, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях водителю будет грозить ответственность в виде штрафа в размере 5000 рублей либо лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев (часть 2 статьи 12.12 КоАП РФ). 

Очень часто автолюбители спешат, завершают маневр на красный сигнал светофора, создавая при этом опасность для себя, остальных водителей и пешеходов. 

Особую тревогу со стороны Госавтоинспекции вызывает нарушение правил водителями транспортных средств при проезде регулируемых пешеходных переходов пренебрегая сигналами светофора. С начала 2024 года и по настоящее время на территории города Пскова произошло 6 ДТП, в которых пострадали пешеходы, по вине водителей ТС, которые пересекли перекресток или регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

Когда на пешеходном светофоре включен зеленый сигнал для перехода дороги, то у транспортных светофоров будет, соответственно, гореть красный сигнал, и наоборот. При включении разрешающего сигнала транспортного светофора, водителю ТС необходимо дождаться, пока пешеходы закончат переход (пункт 14.3 ПДД), и только после этого разрешается начать движение.

«Если вы подъезжаете к пешеходному переходу в момент, когда для вас уже включился или вот-вот включится зеленый сигнал, и вы видите, что на вашем пути нет пешеходов, то не спешите сразу проехать через переход. Также не стоит спешить, если после того, как включился зеленый сигнал, вы подъезжаете и видите, что перед переходом на соседней полосе продолжает стоять какое-нибудь транспортное средство. В таких случаях целесообразно сбавить скорость и быть внимательным. Вполне возможно, что тот водитель пропускает идущего пешехода, который вам пока еще не виден», - отметил Владимир Папорт.

«Если вы пешеход, то помните, что ПДД разрешают вам перейти дорогу только на зеленый сигнал пешеходного светофора. Перед тем, как начать переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора, нужно убедиться, что транспортные средства уступают вам дорогу», - сказал он.

Причин, по которым происходят ДТП на пешеходных переходах, достаточно много, и случаются они как по вине самих пешеходов, так и по вине водителей. Самая главная причина ДТП по вине пешеходов — незнание многими пешеходами  Правил дорожного движения или нежелание их выполнять. Другие ошибки пешеходов – это банальная невнимательность, неумение оценивать ситуацию слева и справа от перехода, некое легкомыслие. «Например, переход проезжей части с поднятым капюшоном на голове – ничего не видя вокруг, одновременно разговаривая по телефону? Ситуация, порой, складывается непредсказуемая. Одни пешеходы на пешеходном переходе, зная, что их обязаны пропустить, идут через проезжую часть напролом (они уверены, если у них преимущество, значит, они правы). Другие стоят в нерешительности, и в самый неожиданный момент вдруг выходят на проезжую часть и начинают перебегать дорогу. И ни те, ни другие совершенно не думают о том, что автомобиль, даже на небольшой скорости, весом более тонны, не сможет сразу остановиться», - продолжил Владимир Папорт.

Наиболее частые из ошибок водителей — нарушение пункта 14.1 ПДД РФ, который предписывает водителям при приближении к пешеходному переходу снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов. Вторая причина — это несоблюдение пункта 13.1 ПДД РФ  – предписание пропустить пешеходов переходящих проезжую часть дороги, на которую водитель поворачивает. В данном случае наезд случается из-за ограниченного обзора, но вины с водителя никто не снимает – он должен был предположить наличие опасности и уметь спрогнозировать ситуацию.

Начальник Госавтоинспекция города Пскова призывает водителей и пешеходов быть более внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения Российской Федерации.

Теги: #ГИБДД
Источник: Псковская Лента Новостей
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