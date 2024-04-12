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Регистрацию автомобилей и замену водительских удостоверений возобновили в Псковской области

Подразделения МРЭО Госавтоинспекции в Псковской области возобновили предоставление государственных услуг в полном объеме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В настоящее время возобновлено бесперебойное функционирование информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов Госавтоинспекции.

Все государственные услуги, в том числе связанные с регистрацией автомототранспортных средств, предоставляются в штатном режиме.

«Граждане, которые из-за технического сбоя не смогли получить требуемые государственные услуги, будут приняты в подразделениях Госавтоинспекции в первоочередном порядке», - добавили в ведомстве.

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Напомним, 11 апреля в регионе приостановили регистрацию автомобилей и замену водительских удостоверений из-за технического сбоя программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции.