Режим работы подразделений Госавтоинспекции изменился в Псковской области в период праздников

Об организации работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Псковской области в период предстоящих выходных и праздничных дней сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МВД России.
Регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений и проведение экзаменов в период выходных и праздничных дней будет вестись по следующему графику:
Напоминаем, что в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. При подаче заявления через Портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.