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Режим работы подразделений Госавтоинспекции изменился в Псковской области в период праздников

Об организации работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Псковской области в период предстоящих выходных и праздничных дней сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МВД России.

Регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений и проведение экзаменов в период выходных и праздничных дней будет вестись по следующему графику:

Выходные дни - 6, 9, 10, 12 и 13 мая.

Рабочие дни - 7, 8, и 11 мая.

Напоминаем, что в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. При подаче заявления через Портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.