АвтоМир / Официально

В каких ситуациях управлять автомобилем небезопасно, рассказал врач

В каких ситуациях управлять транспортным средством небезопасно, рассказал врач, основатель компании медицинских осмотров «Предрейсовый» Сергей Виноградов.

Хроническая усталость, дефицит сна, алкогольная интоксикация, прием некоторых лекарственных препаратов могут стать препятствием для управления автомобилем. На что нужно обращать внимание, прежде чем садиться за руль, объяснил врач, основатель компании медицинских осмотров «Предрейсовый» Сергей Виноградов. По его словам, в первую очередь водителю нужно оценить свое психологическое состояние.

«Водителю надо обратить внимание на свои внутренние ощущения, как он себя чувствует на данное утро или день, на уровень тревожности здесь и сейчас. Бывает, тревожность зашкаливает. Как правило, причина – плохой сон. И любая провокация со стороны других участников дорожного движения может привести к очень плохой ситуации. Бывает, что человек спит шесть часов, причем не погружается глубоко в сон, а дремлет, и не восстанавливается. Отсюда появляется нервозность, тревога, как правило, повышается давление, глаза красные, теряется внимание. В этом случае человек должен себе сказать: "Я не готов сейчас садиться за управление транспортным средством, потому что понимаю, что не выспался"», – отметил Сергей Виноградов.

Алкоголь также провоцирует нервозность, продолжил врач.

«Если мы говорим о том, что человек накануне употреблял алкоголь, даже если в восемь вечера, условно, закончил употребление, лег спать, то он и во сне тревожный, и с утра в таком же состоянии. Поэтому, если водитель накануне употреблял алкоголь, то на следующий день до обеда ему точно не рекомендуется садиться за руль», – предупредил Сергей Виноградов.

Людям с хроническими заболеваниями нужно не забывать вовремя принимать лекарства и внимательно читать инструкции к ним пишет радио Sputnik со ссылкой на врача.

«Есть лекарства, при приеме которых нельзя управлять транспортным средством: корвалол, валокордин, валосердин, кодеинсодержащие препараты. Также, когда люди болеют какими-то хроническими заболеваниями, нельзя нарушать гигиену приема. При сахарном диабете до того, как принять лекарство, снижающее сахар, надо обязательно заранее поесть. В дороге, если предстоит пропустить один из приемов пищи, на фоне низкого уровня сахара в крови можно банально потерять сознание. Если человек гипертоник, то он точно должен сначала измерить давление, выпить лекарство и только тогда поехать», – привел примеры Сергей Виноградов.