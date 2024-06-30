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Рейды для выявления нарушений ПДД самокатчиками пройдут в Псковской области

В период с 12 по 14 июля на территории Псковской области будут проводиться профилактические (рейдовые) мероприятия, направленные на пресечение нарушений, связанных с управлением велосипедами и средствами индивидуальной мобильности, в том числе несовершеннолетними. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции Псковской области.

«Госавтоинспекция Псковской области в очередной раз акцентирует внимание на том, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит прежде всего от самого человека, от его понимания необходимости правильного выбора поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности», - отметили в ведомстве.

Псковичей и гостей региона призывают помнить, что соблюдение правил дорожного движения - это залог безопасности на дороге.