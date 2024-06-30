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39 водителей СИМ привлекли к ответственности в Пскове с начала сезона

39 водителей средств индивидуальной мобильности привлечены к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения в Пскове с начала текущего сезона. Об этом сообщил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт 19 июля в программе «На пятой передаче» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Госавтоинспекция Пскова проводит еженедельные мероприятия по пресечению правонарушений данной категории водителей транспортных средств. «В рамках проводимых мероприятий к административной ответственности привлечено 133 участника дорожного движения, из них 39 – водители СИМ», - сказал Владимир Папорт. Статистика приводится с начала сезона – с конца апреля.

По словам гостя эфира, наряды ДПС, которые ежедневно несут службу на улично-дорожной сети, в том числе занимаются выявлением правонарушений со стороны водителей СИМ. Эта работа будет продолжаться.

Владимир Папорт озвучил рекомендации по безопасному движению: водители электросамокатов и велосипедов при пересечении проезжих частей на пешеходных переходах обязательно должны спешиться.

Водители транспортных средств, приближаюсь к нерегулируемым пешеходным переходам, должны убеждаться в отсутствии велосипедистов и самокатчиков, приближающихся к пешеходным переходам.