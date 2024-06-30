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Новые штрафы для водителей введут с 1 сентября

В случае аварии и причинения вреда здоровью пассажир такси сможет получить до двух миллионов рублей, а при отсутствии страхового полиса шофера оштрафуют. Водителя автобуса, троллейбуса или трамвая накажут за высадку из салона инвалида. Крупные штрафы ждут перевозчиков, работающих без лицензии. Есть и послабления: штраф за неоплату проезда по платной дороге можно будет заплатить со скидкой. Изменения для водителей вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Рынок перевозок должен стать прозрачнее, а сами поездки — безопаснее. В Кодексе об административных правонарушениях увеличили санкции за незаконные перевозки пассажиров автобусами и городским наземным электрическим транспортом. Согласно поправкам, максимальный штраф за работу без лицензии и разрешения составит 400 тысяч рублей. А за такую деятельность с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией, будут штрафовать на сумму до 200 тысяч. Также перевозчикам-нелегалам могут запретить заниматься перевозками на три месяца.

За перевозку пассажиров и багажа по заказу на условиях, когда право на проезд за плату предоставляют неопределенному кругу людей, то есть за групповую поездку, штраф для водителя составит пять тысяч рублей, для должностных лиц — 30 тысяч и для компаний — 300 тысяч рублей.

Для перевозчиков есть и хорошие новости. Смягчили ответственность за отсутствие карты маршрута при использовании автобусов, трамваев или троллейбусов для регулярных перевозок пассажиров. Вместо прежних 300 тысяч штраф для компаний составит 50 тысяч рублей. А штрафы за стоянку общественного транспорта вне установленных мест в ночное время и вовсе отменили, пишет «Парламентская газета».

Список категорий пассажиров, которых ни при каких обстоятельствах нельзя высаживать из транспорта, расширили. Запрещено высаживать детей, а также людей с ограниченными возможностями здоровья из-за угрозы их жизни. Штрафы для нарушителей закона составят: для водителя — 5 тысяч рублей, для должностного лица — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

По закону пассажиры, отказавшиеся оплатить проезд, должны покинуть автобус, троллейбус или трамвай на ближайшей остановке. Это требование не распространяется на детей в возрасте до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. Штрафы за их высадку без билета ввели еще в 2021 году.

Вступающий закон направлен на защиту инвалидов первой группы от последствий остаться в беспомощном состоянии при принудительной высадке из общественного транспорта и на создание условий уважительного отношения к пассажирам, объяснил зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

С 1 сентября 2024 года для легкового такси ввели обязательное страхование гражданской ответственности. Цель нового полиса ОСГОП — обеспечение возмещения причиненного при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. До этого водители несли ответственность только в рамках ОСАГО, максимальная компенсация при гибели человека в ДТП по вине перевозчика составляла 500 тысяч рублей. Согласно новым нормам, максимальная выплата составит до двух миллионов рублей.

Договор ОСГОП нужно будет заключать на каждый автомобиль, внесенный в региональный реестр легковых такси. Контролировать наличие полиса будут также с использованием информационной системы. Отсутствие документа станет поводом для исключения водителя из реестра перевозчиков.

Таксисты должны оформить ОСГОП в течение двух месяцев — до 31 октября 2024 года. В противном случае их ждут штрафы. Индивидуальных предпринимателей и работников таксопарков могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, организации — до миллиона рублей. В салоне автомобиля такси нужно разместить информацию о страховщике, за ее отсутствие также предусмотрены штрафы: до 3 тысяч рублей для должностных лиц, до 30 тысяч рублей для организаций.

Цель законодателей и государства в целом — делать поездки в такси доступнее и безопаснее, отметил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. Год назад вступил в силу новый закон о такси, напомнил он. В регионах создали реестры автомобилей, перевозчиков и служб заказа. Теперь получить информацию о каждом водителе и автомобиле, то есть убедиться в том, что таксист работает легально, может каждый пассажир.

Штраф за неоплату проезда по платной дороге можно уплатить со скидкой 50 процентов в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Скидка с 1 сентября предусмотрена при быстрой оплате штрафа за несоблюдение порядка внесения платы за проезд по платным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, частным автодорогам или их участкам. Вступающие в силу положения дают региональным властям право устанавливать собственные штрафы за проезд по платным местным дорогам.

Штраф за неоплату проезда по федеральным платным дорогам составляет 1,5 тысячи рублей для легковых автомобилей и 5 тысяч рублей для грузовиков и автобусов. Оштрафовать водителя могут по данным с камер, но только раз за сутки. Если оплатить проезд в течение 20 дней после нарушения, то штраф отменят. Эта норма касается федеральных трасс, таких как М11 «Нева», М4 «Дон», что позволяет позже оплачивать проезд по дорогам, где нет пунктов оплаты.