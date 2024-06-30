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АвтоМир / Официально

В Госдуму внесли проект об оформлении ДТП на Госуслугах

20.10.2024 16:06|ПсковКомментариев: 1

В Госдуму внесён законопроект о возможности оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии через Госуслуги для всех страхователей ОСАГО, законопроект доступен в думской базе данных.

«Проект федерального закона "О внесении изменений в статью II1 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - проект федерального закона) разработан в целях соотнесения цифрового сервиса Госуслуги.Авто" и федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - ЕСИА) для привлечения страховщиков к реализации сервиса "Европротокол онлайн" Минцифры России запустило сервис "Европротокол онлайн" в мобильном приложении "Госуслуги.Авто"», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

С помощью сервиса водители причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков, пишет РИА Новости

Установление особого порядка вступления в силу положений законопроекта обусловлено высокой готовностью страховщиков к подключению своих информационных систем к ЕСИА и отсутствием необходимости периода адаптации к новому регулированию, отмечается в документе.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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