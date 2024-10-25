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Каждое восьмое ДТП с погибшими и пострадавшими в Псковской области приходится на пьяных водителей

Каждое восьмое дорожно-транспортное происшествие с погибшими и пострадавшими в Псковской области приходится на пьяных водителей. Об этом сообщил врио начальника Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Владимир Папорт 5 ноября в эфире радиостанции «ПЛН.FM» (102,6 FM).

За 9 месяцев текущего года количество происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, составляет 12% от общего количества ДТП. «Грубо говоря, мы можем сказать, что каждое восьмое дорожно-транспортное происшествие у нас регистрируется с водителями в состоянии опьянения. В таких ДТП у нас 17 человек погибли и 96 человек получили ранения различной степени тяжести», - сообщил главный госавтоинспектор Псковской области.

За 9 месяцев дорожная полиция выявила более 1100 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Выявлен 151 эпизод повторного управления транспортным средством в нетрезвом виде. Материалы на рецидивистов переданы в органы дознания для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

«Рейдовые мероприятия фактически не прекращаются. Фактически личный состав работает на постоянно жестком режиме. У нас отмечается снижение на 10% количества ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Безусловно, это работа личного состава дорожно-патрульной службы, которая выявляла и пресекала данную категорию правонарушений и преступлений», - отметил Владимир Папорт.

В Псковской области ведется очень активная практика в части конфискации транспортных средств при привлечении пьяных водителей к ответственности по статье 264 прим. 1. И одной из мер, которые принимают суды, стала конфискация транспортного средства в пользу государства как орудия совершения преступления.