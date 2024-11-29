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Жителей Пскова призвали сообщать о некорректной работе светофоров

Определена подрядная организация, которая будет следить за исправностью городских светофоров. Как сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале, в течение года она будет обслуживать светофорные объекты по 100 адресам, а это более 1,3 тысячи различных секций: транспортных, пешеходных, бело-лунных и других.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Каждый день специалисты будут проверять работу светофорного «хозяйства», обращая внимание на видимость светофоров и корректность их переключения.

«Если что-то сломается, сразу будут ремонтировать. Если заметите, что светофор не работает, обязательно сообщайте об этом по телефонам: 29-15-08 и 69-13-00 (в рабочее время) или: 055 (круглосуточно). Это важно для безопасности всех – и пешеходов, и водителей», - заметил Борис Елкин.

Напомним, МКУ Пскова «Специализированный заказчик» 20 января по результатам электронного аукциона заключило муниципальный контракт №1 с ООО «Комсервис» на содержание городских светофорных объектов.