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Псковская ГАИ изменит график работы в связи с Международным женским днем

Госавтоинспекция Псковской области изменит график работы регистрационно-экзаменационных подразделений 7 и 8 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

В преддверии Международного женского дня регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений и проведение экзаменов будут осуществляться по следующему расписанию:

7 марта — сокращенный рабочий день (на 1 час);

8 марта — выходной день.

Также в ведомстве напомнили, что в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции доступна возможность получения государственных услуг в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В управлении отметили, что, подавая заявление через портал, пользователи могут значительно сократить время на получение услуги и выбрать удобные дату и время для посещения подразделения Госавтоинспекции.