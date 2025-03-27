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585 водителей привлекли к ответственности за тонировку автостекол в Пскове

585 водителей привлекли к административной ответственности в Пскове с начала года за нарушения правил тонировки транспортных средств. Об этом сообщил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт 16 апреля в программе «В фокусе» в эфире ПЛН FM.

Фото: УМВД России по Псковской области

Причины, побудившие затонировать автомашину, каждый поясняет по-своему. «Кто-то не хочет, чтобы на него люди смотрели, кто-то из-за моды, а кто-то просто игнорирует требования правил дорожного движения. У каждого свое», - сказал Владимир Папорт.

Добавим, законодательство ограничивает виды тонировки на стеклах в передней части автомобиля. Затемнение переднего ветрового и передних боковых стекол не может превышать 30%. Процент светопропускания должен оставаться высоким – 70% и выше. При тонировании заднего ветрового и задних пассажирских стекол водители могут себя не ограничивать.