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АвтоМир / Официально

Использование улицы Пароменской в Пскове в качестве места отправки детей в летние лагеря нарушает законодательство

29.05.2025 09:45|ПсковКомментариев: 0

Использование улицы Пароменской в Пскове в качестве места отправки детей в летние лагеря нарушает все требования законодательства. Об этом сообщила заместитель начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области Елена Барсукова 28 мая на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

Определение места отправки детей в лагеря отдыха было включено в повестку комиссии. В 2022 году областной комиссией по безопасности дорожного движения принято решение о переносе места отправки с улицы Пароменской на Комсомольскую площадь. Оно не реализовано.

На протяжении ряда лет отправка нескольких автобусов создает транспортный коллапс. На узкой улице разворот автобусов предельно затруднен. Родители подвозят детей как можно ближе. Транспорт блокирует выезд с территории домов, затрудняет проезд к офисами и гостинице «Ольгинская».

Организация, занимающаяся отправкой детей в лагеря, называет три причины, по которым местом сбора все еще остается улица Пароменская: соседство с офисом организации, неудовлетворительное состояние дорожного полотна на Комсомольской площади и отсутствие ограждения.

По словам представителя Ространснадзора, существующая ситуация нарушает все требования законодательства. Кроме того, поступают письменные обращения по перевозчиков по поводу сложной ситуации в дни отправки детей в лагеря.

Во время обсуждения на заседании комиссии глава Пскова Борис Елкин резюмировал: других вариантов для места отправки в Пскове нет. Называвшийся ранее вариант с парком «Волшебная гора» неудобный. Туда людям приехать еще сложнее. Глава города отметил, что сейчас на Комсомольской площади удобнее, там работает один из сервисов общепита.

Принято решение сделать предостережение организаторам отправки о необходимости переноса площадки.

Источник: Псковская Лента Новостей
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