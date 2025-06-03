АвтоМир / Официально

В Великих Луках состоялась акция «Гражданский мониторинг»

20 июня общественники посетили регистрационно-экзаменационное подразделение Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в подразделении.

Фотографии: ОМВД России по городу Великие Луки

В рамках акции «Гражданский мониторинг», направленной на осуществление общественного контроля за оказанием государственных услуг населению, члены Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Василий Марченков и Андрей Канавщиков побывали в регистрационно-экзаменационном отделении Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки.

В целях изучения общественного мнения об удовлетворенности граждан качеством представления государственных услуг проверяющие побеседовали с горожанами, обратившимся по поводу регистрации автомототранспортных средств. По их мнению, для жителей южной столицы региона, пришедших в полицию для получения государственных услуг, созданы все необходимые комфортные условия. Обращение сотрудников, которые являются компетентными специалистами в своей сфере, с посетителями вежливое и тактичное.

Постановка транспортного средства на учет проходит быстро в соответствии с электронной очередью. Благодаря Единому порталу госуслуг процедура подачи заявления на получение документов занимает гораздо меньше времени.

В ходе общения полицейские напоминают собеседникам также о необходимости быть очень осмотрительными, так как участились случаи дистанционного мошенничества. В профилактических целях клиентам выдаются информационные листовки «О способах краж и мошенничеств, совершаемых дистанционным способом».

В ходе встречи представители общественности обратили внимание на наличие информационных стендов, на которых отражены сведения о порядке предоставления государственных услуг и представлены образцы необходимых документов. Они проверили актуальность нормативно-правовой базы, имеющихся на стендах данных о территориальном органе внутренних дел, контактах должностных лиц и органов власти. Представители Общественного совета не оставили без внимания условия работы персонала, осмотрели рабочие кабинеты и места приема граждан.

Гости встретились с заместителем начальника отдела - начальником отделения РАС РЭО Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки капитаном полиции Денисом Щепетновым. Со своей стороны, Василий Марченков отметил, что работа по предоставлению государственных услуг населению в подразделении организована на должном уровне.