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Комплексы фотовидеофиксации на дорогах Псковской области выдают «шикарный цветной фотоматериал»

Комплексы фотовидеофиксации, задействованные на дорогах Псковской области, выдают «шикарный цветной фотоматериал». Об этом рассказал начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров 18 июля в программе «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM.

В регионе работает 103 стационарных комплекса фотовидеофиксации, 18 передвижных (в народе более известны как «треноги») и 2 мобильных комплекса, установленных внутри транспортного средства. Количество стационарных комплексов уменьшилось, в 2024 году было 126 стационарных комплексов.

31 декабря 2024 закончились сроки аренды средств фотовидеофиксации по трем контрактам на более чем 60 комплексов. Новые контракты на аренду разыграли в январе, подрядчик ввел их в эксплуатацию в марте. Поэтому первые два месяца в Псковской области работало на 60 комплексов меньше, чем в конце предыдущего года.

«Но к нам пришли новые, инновационные, современные комплексы. Если раньше стационарный комплекс мог выявлять только нарушения скоростного режима, на сегодняшний момент комплексы, во-первых, выдают нам шикарный цветной фотоматериал. Он имеет возможность, помимо скорости, фиксировать выезд на полосу встречного движения, не пристегнутый водителем ремень безопасности, дневные ходовые огни включены — не включены, либо ближний свет фар. Количество комплексов хоть и уменьшилось, но спектр выявляемых нарушений увеличился в разы», — отметил Юрий Федоров.

С начала 2025 года вынесено больше 300 тысяч постановлений об административных правонарушениях. Основная часть — это превышение скорости.