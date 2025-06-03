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Еще один комплекс фотовидеофиксации установят в центре Пскова

В Пскове ожидается установка комплекса фотовидеофиксации на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Металлистов. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, планы по установке комплекса подтвердили 25 июля на заседании межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения на автодорогах Пскова.

Представитель отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Кириллов рассказал, что результатам анализа дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города Пскова за первое полугодие 2025 года выявлено два «предочаговых» места.

Первое — перекресток Октябрьского проспекта и улицы Металлистов, где дважды сбивали пешеходов, которые переходили по нерегулируемому переходу через Октябрьский проспект. Ранее было вынесено решение установить комплекс фотовидеофиксации, фиксирующий непропуск пешеходов. Владимир Кириллов предложил определить — нужен в этом месте светофор Т7 или нет.

По словам Владимира Кириллова, оба «предочага» выявлены информационной базой данных, но со вторым местом — участком Юбилейной в Госавтоинспекции «не совсем согласны».

Было ДТП на перекрестке с Красноармейской набережной, а также сюда относится наезд на пешехода, переходившего улицу Юбилейную в неположенном месте, на перекрестке с Мирной. Владимир Кириллов отметил, что это два разных перекрестка. Решено вести мониторинг ситуации на данном участке.

Добавим, по информации Псковской Ленты Новостей, установка комплекса фотовидеофиксации на Октябрьском проспекте согласована и ожидается в ближайшее время.