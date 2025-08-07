АвтоМир / Официально

В Госдуме предложили ввести регулирование стоимости топлива

ЛДПР предлагает ввести временное регулирование стоимости топлива на заправках, заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация об исчезновении бензина Аи-95 с заправок «Нефтьмагистрали» (одна из крупнейших независимых сетей АЗС в РФ) в Московской области. Коммерческий директор компании Сергей Соловьев в разговоре с РИА Новости опроверг данную информацию.

«ЛДПР предлагает ввести временное регулирование стоимости топлива на заправках, чтобы защитить граждан от ценовых скачков в период нестабильности. Россия добывает нефти больше, чем весь Евросоюз, и наши граждане вправе ожидать, что бензин будет доступен всегда и по разумной цене на всей территории страны», - сказал Селезнев.

По мнению парламентария, внутренний рынок топлива должен быть абсолютным приоритетом. Он добавил, что экспорт и внешние поставки значимы, но они не могут идти впереди потребностей граждан и предприятий в самой России. Селезнев отметил, что Московская область в данном случае является показателем: если люди здесь ощущают возможные перебои, значит, регулирование и логистика требуют более жесткой настройки, пишет РИА Новости.

«Причина, по которой людям могло показаться, что есть какие-то перебои не в том, что у России не хватает нефти или мощностей переработки. Их достаточно. Проблема в другом: часть заводов оказалась на внеплановых ремонтах, логистика перестраивается, а оперативные решения о переброске топлива с экспорта на внутренний рынок доходят до АЗС с задержкой. В итоге водители сталкиваются с пустыми колонками», - заключил он.