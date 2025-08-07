АвтоМир / Официально

Сотрудники псковской ГАИ выявили 29 нетрезвых водителей за прошлую неделю

За период с 3 по 9 ноября сотрудники Госавтоинспекции выявили 29 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержаны четверо, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: управление Госавтоинспекции Псковской области

За данный период на территории области пресечено 1147 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, 13 получили травмы различной степени тяжести.